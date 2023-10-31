جمعية مجاهدي سيناء: 650 مليار جنيه حجم تكلفة مشروعات التنمية

قال الشيخ عبد الله جهامة ، رئيس جمعية مجاهدي سيناء ، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وأصبح لدينا قناعة بأن هناك تنمية حقيقية في سيناء.

وتابع الشيخ عبد الله جهامة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " ٩٠ دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن سيناء تشهد الجديد عاما بعد عام، موضحا أن رئيس الوزراء اليوم أعطى رسائل واضحة أن سيناء ستشهد تنمية حقيقية، مردفا: "الدولة أنفقت في سيناء ٦٥٠ مليار جنيه للتنمية ومستبشرين الخير وعندنا قناعة أن هناك إرادة حقيقية لتنمية سيناء".

وأكمل: سيناء وأبناؤها تربطهم علاقة ولاء مع القوات المسلحة، والدولة مشكورة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية التي طالت سيناء وكل أبناء مصر.



وقد صرح رئيس جهاز تعمير سيناء، أن مصر نجحت في تطهير سيناء من الإرهاب، فضلا عن العمل على تنميتها، إذ أن تنمية سيناء جزء من تأمينها، لافتا إلى أن الجهاز التابع للجهاز المركزي للتعمير يقوم بالعمل على جميع مرافق البنية التحتية في سيناء، من طرق وصرف صحي، ومياه، والكهرباء، والإسكان بجميع أنواعه سواء تعاوني أو بدوي أو ما إلى ذلك.