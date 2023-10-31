جهاز تعمير سيناء: أرض الفيروز شهدت تنمية لم تحدث منذ 30 عاما

قال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن ما تم في 9 سنوات داخل سيناء لم يحدث منذ أكثر من 30 عاما، من تطوير وتنمية، إذ أن القيادة السياسية وضعت على عاتقها تنمية سيناء، كبعد من الأمن القومي وملأ الفراغ الجغرافي حتى لا يحدث في سيناء ما يحدث في مناطق أخرى.

رئيس جهاز تعمير سيناء يتحدث عن التطوير

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم" اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول تحاول حل مشكلة غزة على حساب أرض سيناء، وهو ملف تم حسمه من قبل الرئيس السيسي، وبحسب تصريحات الدولة أن مصر لن تفرط في ذرة واحدة من تراب سيناء.

وتابع رئيس جهاز تعمير سيناء، أن مصر نجحت في تطهير سيناء من الإرهاب، فضلا عن العمل على تنميتها، إذ أن تنمية سيناء جزء من تأمينها، لافتا إلى أن الجهاز التابع للجهاز المركزي للتعمير يقوم بالعمل على جميع مرافق البنية التحتية في سيناء، من طرق وصرف صحي، ومياه، والكهرباء، والإسكان بجميع أنواعه سواء تعاوني أو بدوي أو ما إلى ذلك.

واستكمل، أنه يتم بناء الإسكان الذي يناسب حياة وطبيعة المواطن السيناوي، موضحا أن الرئيس السيسي يرى ضرورة تطوير سيناء والاهتمام بالمواطن هناك الذي عانى كثيرًا في هذه الأرض.