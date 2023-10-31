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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سبب عدم إقامة المستشفى الميداني داخل فلسطين.. محافظ شمال سيناء يرد

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن إسرائيل عملت منظومة لدخول المساعدات، ومصر تحترم هذا الأمر رغم أنه «يخلي الأمر يطول شوية»؛ حيث إن المساعدات تذهب للتفتيش في العوجة وبعد ذلك تعود لمعبر رفح وهذا كله قرابة 100 كيلو متر رايح جاي.

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وأضاف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 3 منافذ لمصر مع إسرائيل الأول لدخول الأفراد والثاني مخصص للشاحنات وهو على بُعد 5 كيلو من رفح.
وحول عدم إقامة المستشفى الميداني في الداخل الفلسطيني، قال: «الأمر ده مينفعش وإحنا بنتعامل مع قضية حساسة، وإسرائيل دولة احتلال لفلسطين والقانون الدولي يحدد ضوابط وواجبات تعامل الجانب المحتل مع الشعب الواقع تحت الاحتلال.
وأشار إلى أن 132 شاحنة دخلت إلى الجانب الفلسطيني، موضحا أنه ليس كل الشاحنات التي تخضع للتفتيش تدخل إلى قطاع غزة، وإجراءات التفيش تأخذ وقت وأحيانا يكون جهاز الأشعة الخاص بالتفتيش لا يعمل وآخرها كان معطل ليومين.
واستطرد كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه لم تدخل أي شاحنة وقود إلى قطاع غزة، ولا توجد شاحنة وقود أمام معبر رفح، ولكنه متوافر وموجود وقتما يتم السماح به.
 

 

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