بعد أنباء فتح معبر رفح غدا للمصابين الفلسطينيين.. شوشة: لا توطين في مصر

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المصابين الذي سيتم علاجهم في مصر سيعودون قطاع غزة مرة أخرى بعد الاستشفاء وعلاجهم في المستشفى الميداني.



وأضاف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ٧٥٠ فلسطينيا عالقا داخل مصر وقمنا بتوفير أماكن لإقامتهم ووجبات جاهزة وهم تحت السيطرة.

وتابع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الفلسطينيون العالقون في مصر سيعودون مرة اخري إلى غزة بعد فتح المعبر، مستدركا أن هذا الأمر ليس توطين وانسى تماما موضوع التوطين، ولا توطين لأي فلسطين في مصر.