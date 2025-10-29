«الغندور» يكشف عن مفاجآت مُبهرة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاجآت حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: "بإذن الله افتتاح المتحف الكبير سيكون تريند على مستوى العالم وهيكون فخر لكل مصري وهناك فنانة كبيرة جدًا ومحبوبة جدًا ستقود بتقديم هذا الحفل الأسطوري الذي سيفوق عشرات المرات احتفالية الموميات".

وسيتم فتح أبواب المتحف رسميًا للجمهور اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، ليستقبل الزوار المصريين والعرب والأجانب بعد سنوات من التجهيزات المعمارية والفنية التي جعلت منه تحفة فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

يأتي افتتاح المتحف ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للمقاصد الأثرية المصرية، حيث يضم المتحف أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور الفرعونية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد.