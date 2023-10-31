رسائل مهمة.. تعليق أحمد موسى على زيارة مدبولي لشمال سيناء

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهد زيارته الأخيرة لمحافظة شمال سيناء ومقر الكتيبة ١٠١، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء وجه رسائل قوية للعالم بشأن تنمية سيناء.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكتيبة ١٠١ كان لها دور قوي في تطهير سيناء من الإرهاب، متابعا أن التنمية في سيناء تدخل مرحلة في غاية الأهمية.

وتابع أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لسيناء لها رسائل هامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية لن تترك سيناء أبدا.