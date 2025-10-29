قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور» يكشف عن مفاجآت مُبهرة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
سرقة القرن في متحف اللوفر.. تحذيرات لصّ سابق تحققت حرفيًا ويشرح الخطة
بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها
لميس الحديدي توجّه رسالة خاصة إلى الخطيب بعد حوار استثنائي
انقلاب شاحنة وفرار قرود «عدوانية» بولاية مسيسيبي الأمريكية
النوم تحت الأنوار قد يُسبّب أمراض القلب .. دراسة تحذّر
تعرّضت للتنمر .. كريم فهمي يكشف أسرار طفولته لأول مرة
مصطفى الفقي: مصر لن تتدخل عسكريًا في السودان إلا لحماية أمنها القومي | فيديو
راتب ضخم في الزمالك يُثير الجدل .. وتامر عبد الحميد يكشف الأرقام
رئاسة الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر يُسجَّل في إفريقيا والشرق الأوسط
نائب محافظ دمياط: المدينة الصديقة للنساء نموذج يُحتذى لدعم المرأة وتمكين الأسرة
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقلاب شاحنة وفرار قرود «عدوانية» بولاية مسيسيبي الأمريكية

هروب قرود من شاحنة مقلوبة
هروب قرود من شاحنة مقلوبة
قسم الخارجي

أفادت جهات إنفاذ القانون الأمريكية أن قرودًا كانت تُنقل على طريق سريع في ولاية ميسيسيبي هربت من الأسر يوم الثلاثاء بعد أن انقلبت الشاحنة التي كانت تقلها.

وصرحت إدارة شرطة مقاطعة جاسبر في منشور على فيسبوك بأن جميع القرود الهاربة، باستثناء واحد، قُتلت، محذرة من أن القرود كانت "عدوانية" ولم يتضح عدد القرود التي كانت في الشاحنة أصلًا، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

كانت الشاحنة تحمل قرود ريسوس، التي تزن عادةً حوالي 7.7 كيلوجرام، وهي من أكثر الحيوانات دراسةً طبيًا على هذا الكوكب. 

وكانت هذه القرود محتجزة في المركز الوطني للأبحاث الطبية الحيوية التابع لجامعة تولين في نيو أورلينز، لويزيانا، والذي يُوفر الرئيسيات بشكل روتيني لمنظمات البحث العلمي، وفقًا للجامعة.

ولم يتضح بعد من كان ينقل القرود أو إلى أين كانت تُنقل.

يُظهر مقطع فيديو قرودًا تزحف عبر أعشاب طويلة على جانب الطريق السريع 59 شمال هايدلبرج بولاية ميسيسيبي، بينما تتناثر صناديق خشبية كُتب عليها "حيوانات حية".

صرحت إدارة الشرطة في البداية أن القرود تحمل أمراضًا، منها الهربس، لكن جامعة تولين قالت في بيان لها إن القرود "ليست مُعدية". 

وردّت إدارة الشرطة قائلةً إن سائق الشاحنة أبلغ جهات إنفاذ القانون أن القرود خطيرة، ويجب التعامل معها باستخدام معدات الوقاية الشخصية.

وأكدت جامعة تولين أنها تتعاون مع جهات إنفاذ القانون. كما تواجدت هيئة الحياة البرية ومصايد الأسماك في ميسيسيبي في الموقع.

وقع الحادث على بُعد حوالي 160 كيلومترًا من جاكسون، عاصمة الولاية. ولم يتضح سبب انقلاب الشاحنة.

هروب قرود شاحنة مقلوبة ولاية ميسيسيبي ولاية ميسيسيبي الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حاتم صلاح

حاتم صلاح يودع جمهور ابن النادي قبل عرض الحلقات الأخيرة على شاهد

فتحي عبّد الوهاب

عودة فتحي عبد الوهاب للمشاركة في الموسم السادس من المداح

ابن النادي

غدا.. طرح الحلقة الأخيرة من مسلسل "ابن النادي"

بالصور

مشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا.. تعرّف عليها

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا

لأول مرة.. شاهد رينو كليو 2026 الجيل الجديد

رينو كليو
رينو كليو
رينو كليو

تبدو بسيطة .. أطباء يُحذّرون من مخاطر قضم الأظافر على القلب | تفاصيل

ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟

إنهاء عصر البنزين.. الصين تكشف عن بطارية كهربائية بمدى 1000 كيلومتر

بطارية كهربائية
بطارية كهربائية
بطارية كهربائية

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد