انقلاب شاحنة وفرار قرود «عدوانية» بولاية مسيسيبي الأمريكية

أفادت جهات إنفاذ القانون الأمريكية أن قرودًا كانت تُنقل على طريق سريع في ولاية ميسيسيبي هربت من الأسر يوم الثلاثاء بعد أن انقلبت الشاحنة التي كانت تقلها.

وصرحت إدارة شرطة مقاطعة جاسبر في منشور على فيسبوك بأن جميع القرود الهاربة، باستثناء واحد، قُتلت، محذرة من أن القرود كانت "عدوانية" ولم يتضح عدد القرود التي كانت في الشاحنة أصلًا، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

كانت الشاحنة تحمل قرود ريسوس، التي تزن عادةً حوالي 7.7 كيلوجرام، وهي من أكثر الحيوانات دراسةً طبيًا على هذا الكوكب.

وكانت هذه القرود محتجزة في المركز الوطني للأبحاث الطبية الحيوية التابع لجامعة تولين في نيو أورلينز، لويزيانا، والذي يُوفر الرئيسيات بشكل روتيني لمنظمات البحث العلمي، وفقًا للجامعة.

ولم يتضح بعد من كان ينقل القرود أو إلى أين كانت تُنقل.

يُظهر مقطع فيديو قرودًا تزحف عبر أعشاب طويلة على جانب الطريق السريع 59 شمال هايدلبرج بولاية ميسيسيبي، بينما تتناثر صناديق خشبية كُتب عليها "حيوانات حية".

صرحت إدارة الشرطة في البداية أن القرود تحمل أمراضًا، منها الهربس، لكن جامعة تولين قالت في بيان لها إن القرود "ليست مُعدية".

وردّت إدارة الشرطة قائلةً إن سائق الشاحنة أبلغ جهات إنفاذ القانون أن القرود خطيرة، ويجب التعامل معها باستخدام معدات الوقاية الشخصية.

وأكدت جامعة تولين أنها تتعاون مع جهات إنفاذ القانون. كما تواجدت هيئة الحياة البرية ومصايد الأسماك في ميسيسيبي في الموقع.

وقع الحادث على بُعد حوالي 160 كيلومترًا من جاكسون، عاصمة الولاية. ولم يتضح سبب انقلاب الشاحنة.