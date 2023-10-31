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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل ريلمي للشباب ينافس شاومي وأوبو

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme 10

يعد هاتف Realme 10 واحدًا من أفضل هواتف شركة ريلمي الصينية التي تم إطلاقها مؤخرًا، حي يضم الهاتف عددًا من الإمكانات القياسية والتي يمكنها منافسة هواتف أوبو وشاومي، مع معالج قوي وبطارية كبيرة، وكاميرا وشاشة قياسية.    

 

وحصل Realme 10 على شاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.4 بوصة، تبلغ دقتها 2400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5. 

ويقدم  Realme 10  كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. 

 

ويحتوي Realme 10 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات قادرة على شحن بطارية الهاتف بنسبة 50 % في غضون 28 دقيقة، وبنسبة 100 % في غضون 70 دقيقة.   

ويعمل Realme 10 بمعالج من نوع Helio G99 من شركة ميديا تيك التايوانية مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 و 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 2.2 قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي  Realme 10، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات قادرة على شحن بطارية الهاتف بنسبة 50 % في غضون 28 دقيقة، وبنسبة 100 % في غضون 70 دقيقة. 

 

ويبدأ سعر هاتف ريلمي Realme 10 في السوق المصري من حوالي 7 آلاف و 995 جنيهًا ، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

 

 

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