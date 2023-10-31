مدير عمليات الإسعاف في فلسطين يكشف تطورات الأوضاع بعد مجـ زرة جباليا

أكد الدكتور فواز بيتر، مدير عمليات الإسعاف في فلسطين، أن المـ جازر في غزة لا تنتهي وآخرها مجـ زرة جباليا التي وقعت اليوم والتي لا توجد لها حصيلة نهائية ونتحدث حتى الآن عن أكثر من ٤٠٠ شهيد وعدد كبير تحت الأنقاض.

وأضاف بيتر في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور على قناة etc، أن سيارات الإسعاف لا تتمكن من الوصول إلى المكان الذي تم قصفه بسبب عدم وجود طرق ممهدة ويتم نقل المصابين عن طريق الحمالات وعن طريق المتطوعين إلى مسافات بعيدة.

وأشار مدير عمليات الإسعاف في فلسطين، إلى توقف عدد كبير من سيارات الإسعاف عن العمل بسبب نفاذ الوقود وبسبب الحاجة للصيانة وقطع الغيار والتي لا يوجد أي منها .