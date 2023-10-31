نقابات عمال النقل في بلجيكا ترفض التعامل مع شحنات أسلحة إلى إسرائيل

ذكرت وكالة "رويترز" أن نقابات عمال النقل البلجيكية دعت أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل.

وأوضحت نقابات العمال البلجيكية في بيان مشترك أنه "بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في طريقها إلى منطقة الحرب".

واعتبرت النقابات أن تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمداد الأنظمة التي تقتل الأبرياء، مضيفة "نحن، العديد من النقابات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية الأرضية، ندعو أعضاءنا إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى فلسطين/إسرائيل، مثلما كانت هناك اتفاقيات وقواعد واضحة في بداية الصراع مع روسيا وأوكرانيا".

كما دعت النقابات إلى وقف فوري لإطلاق النار وطلبت من الحكومة عدم السماح بإرسال شحنات من الأسلحة عبر المطارات البلجيكية. وقالت "كنقابات، نقف مع أولئك الذين يناضلون من أجل السلام".