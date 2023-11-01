أبل تعلن رسميًا عن جهاز iMac مقاس 24 بوصة بمعالج M3 الجديد

أعلنت شركة أبل عن معالجاتها الجديدة M3 في حدثها "Scary fast"، كما كشفت الشركة النقاب عن أجهزة MacBook الجديدة، كما قدمت جهاز iMac مقاس 24 بوصة والذي يأتي مع معالج M3 وخيارت أكبر للذاكرة.

ويشبه تصميم iMac الذي يأتي مع معالجات M3 الجيل السابق من iMac الذي يعمل بشريحة M1، لكن شريحة M3 الجديدة تجعله أسرع بما يصل إلى 2x ، وأسرع بما يصل إلى 2.5x من iMac مقاس 27 بوصة الذي يأتي معالج إنتل، وما يصل إلى 4x، وأسرع من جهاز iMac قياس 21.5 بوصة المعتمد على إنتل.

ويتوافق جهاز iMac الجديد والذي يعمل بمعالج M3، الذي يعمل بنظام التشغيل macOS Sonoma، على ذاكرة أكبر أيضًا، حيث يأتي الإصدار الذي يحتوي على وحدة معالجة رسومات 8 نواة على M3 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت و16 جيجابايت و24 جيجابايت.

كما يحتوي على خيارات تخزين SSD بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت، في حين يحصل طراز وحدة معالجة الرسومات ذات 10 نواة على خيار تخزين بسعة 2 تيرابايت، وهناك أيضًا إصدار GPU ذو 10 نواة مع مساحة تخزين أساسية تبلغ 512 جيجابايت.

ويتمتع جهاز iMac مقاس 24 بوصة المحدث بشبكة Wi-Fi 6E لسرعات تنزيل أفضل وBluetooth 5.3 لتحسين التوافق مع أحدث ملحقات Bluetooth، كما أن هناك أيضًا دعم لـ Gigabit Ethernet في نماذج وحدة معالجة الرسومات ذات 10 مراكز، وهي قابلة للتكوين على إصدار GPU 8 النواة.

وتتميز شاشة جهاز iMac الجديد قياس 24 بوصة من نوع Retina بجودة 4.5K بدقة 4480 × 2250 بكسل وسطوع 500 شمعة، مع نظام مكون من 6 مكبرات صوت ويدعم الصوت المكاني وDolby Atmos.

ويبدأ سعر المتغير الأول لجهاز iMac الجديد من 1,299 دولارًا أمريكيًا، بينما يبدأ سعر المتغير الثاني من 1,499 دولارًا أمريكيًا.