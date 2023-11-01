محمود المخبزي يكشف أول اللاعبين الراحلين عن الأهلي في يناير

كشف محمود المخبزي، رئيس القسم الرياضي بموقع صدى البلد الإخباري، عن أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المخبزي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على قناة “إم بي سي مصر”: “موديست أول الراحلين عن صفوف الأهلي في يناير المقبل".

وأضاف: “الأهلي بدء التفكير في عودة محمد شريف إلى صفوف الفريق مرة أخرى، وسيتم مخاطبة نادي الخليج السعودي لإعادته في حال تم الاستقرار بشكل نهائي على رحيل موديست”.

موديست في الأهلي

يُذكر أن الفرنسي أنطوني موديست، قد انضم إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر ولكنه لم يقدم المستوى المرغوب منه من قبل جماهير الأهلي حتى الآن، مما يُعجل برحيله عن القلعة الحمراء.

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