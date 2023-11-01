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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023|هتقابل حد جديد

الحوت
الحوت

برج الحوت – من 19 فبراير إلى 20 مارس ويتميز هؤلاء الأشخاص بالإحساس العالى وتغليب العاطفة على العقل في الحكم على الأمور

نعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

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برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1نوفمبر 2023

السباحة مع تيارات الحياة والقدرة على التكيف هى كلمة السر لنجاة مواليد  برج الحوت.

 ويجب عليك الاستفادة من حدسك والثقة في أن كل شيء سينجح في النهاية.

برج الحوت على الصعيد العاطفي

 

إذا كنت أعزبًا، فقد تقابل شخصًا جديدًا يأسر قلبك وعقلك و إذا كنت في علاقة، استغل هذا الوقت لتعميق روابطك العاطفية والعمل على أي مجالات للصراع.

توقعات برج الحوت مهنيا


الكواكب تصطف لصالحك عندما يتعلق الأمر بحياتك المهنية يا عزيزي برج الحوت وسيساعدك إبداعك وحدسك على اتخاذ قرارات مهمة والتوصل إلى حلول مبتكرة ولا تخف من المخاطرة والتفكير خارج الصندوق.

ومع ذلك، احرص على عدم إرهاق نفسك أو تحمل الكثير في وقت واحد و تحديد أولويات عبء العمل الخاص بك وتفويض المهام عند الضرورة.

توقعات برج الحوت صحيا

من المهم أن تهتم بسلامتك العاطفية هذا الشهر عزيزي برج الحوت ومع حدوث العديد من التغييرات في حياتك، قد تشعر بالإرهاق أو القلق في بعض الأحيان وتذكر أن تعطي الأولوية للرعاية الذاتية وتخصيص الوقت للاسترخاء والتأمل.

لا تهمل صحتك البدنية أيضًا، تأكد من تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة بانتظام وخذ الأمور خطوة بخطوة وثق في الرحلة المقبلة

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