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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة تضبط طن سماد مجهول المصدر وعبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر ، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة .

 

وتم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت بمركز كفر الدوار تم ضبط 50 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية و23 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر كما تحرير 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

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وبحملة مماثلة بمركز بدر تم ضبط طن سماد زراعى مجهول المصدر و11عبوة مبيدات منتهية الصلاحيه ، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 13 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفى مركز شبراخيت تم ضبط مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن و مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و 6 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينية تموين البحيرة خبز غير مطابق للمواصفات خبز ناقص الوزن كرتونة مواد غذائية مديرية التموين والتجارة الداخلية مركز كفر الدوار منتهية الصلاحية

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