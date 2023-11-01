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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 8 حالات تعد بمساحة 7980 مترا مربعا بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

نفذت اليوم حملات إزالة مكبرة برئاسة الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، وبحضور اللواء محمود جمال مساعد مدير الأمن و  كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة و محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور. و موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.

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البحيرة .. إجراءات مشددة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية

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تموين البحيرة: ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أسفرت تلك الحملات عن إزالة 8 حالات لتعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 7980م٢بقرطسا  مركز دمنهور .

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدي بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.

كما شددت على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والإلتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً. 

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