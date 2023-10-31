البحيرة .. إجراءات مشددة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اجتماعا بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير المساعد والعقيد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية و موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع على التزام المحافظة بالتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والتعامل الفوري بكل الإجراءات القانونية المشددة مع المخالفات للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مشيرة انه لا تهاون او تقاعس وسيتم الضرب بيد من حديد على يد كل مخالف.

كما وجهت بتكثيف حملات ازالة التعديات السابقة ومنع اى تعدى جديد نهائيا والإزالة الفورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

و أكد السكرتير العام أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم ومواجهة أي مخالفة تعديات على الأراضي الزراعية يتم رصدها وتذليل كافة العقبات للحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.