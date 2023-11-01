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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خامنئي يدعو إلى وقف تصدير النفط والغذاء لإسرائيل

المرشد الأعلى الإيراني
المرشد الأعلى الإيراني

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، دعا إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل.

وحسب “تسنيم”، قال خامنئي، إنه “يجب على الدول الإسلامية أن تطالب بوقف فوري للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، اتهم المرشد الأعلى الإيراني، الولايات المتحدة "بتوجيه" الضربات التي تنفذها إسرائيل على غزة ردا على هجوم 7 أكتوبر.

وأكد خامنئي، خلال خطاب في طهران، أن أمريكا شريك واضح للمجرمين.

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وقال المرشد الأعلى الإيراني: "توجه الولايات المتحدة بطريقة ما الجريمة التي ترتكب في غزة"، مضيفا أن أيدي الأمريكيين "ملوثة بدماء المظلومين والأطفال والمرضى والنساء وغيرهم".

المرشد الأعلى الإيراني خامنئي إسرائيل النفط

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