عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لحيازته 1.5 كيلو مواد مخدرة بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت النيابة العامة في القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المخدرات بمدينة بنها، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.


وتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم محمد. ع. أ، 33 سنة، عاطل، وبحوزته كيلو ونصف الكيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

القليوبية النيابة العامة مباحث مكافحة المخدرات مواد المخدرة اللواء نبيل سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

بث مباشر.. لحظة خروج فلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح

مصر تجدد الخط الأحمر المرسوم في 1968..سر زيارة رئيس الحكومة إلى سيناء

تل أبيب من الداخل|فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن تجديد عقدي فتوح وصبحي

تجلب الرزق بسرعة.. داعية يكشف عن آية قرآنية سرها عجيب

موضوعات متعلقة

بسبب المصروف.. ربة منزل تشرع في إنهاء حياة زوجها بالقليوبية

وكيل صحة القليوبية يتفقد الخدمة الطبية بالوحدة الصحية بميت السباع

راح ضحيته 25 شخصا وإصابة 152 آخرين.. محاكمة المتهمين في حادث قطار طوخ

طلبت الطلاق.. التصريح بدفن ممرضة لقيت مصرعها على يد زوجها في القليوبية

المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية ورخص قيادة بالقليوبية

فحص 656 مواطنا بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام في القليوبية

حبس فني تمريض يتاجر في الأسلحة النارية والمخدرات بالقليوبية

محافظ القليوبية: حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء ومحاسبة المقصرين

ترشيحاتنا

صوَّرا جريمتهما بالفيديو.. ضبط مُطلقي الرصاص على شقيقين في المرج

بين المنيا والإسكندرية.. القبض على هارب من تنفيذ حكم بالإعدام

عودة الاتصالات إلى قطاع غزة بعد انقطاعها لساعات

صواريخ المقاومة تستهدف أسدود وعسقلان المحتلتين.. وصافرات الإنذار تدوي

قبل لقاء صن داونز.. كاف يزف خبرا سارا لجمهور الأهلي

مصر للطيران تفتتح خطا مباشرا بين القاهرة والعاصمة الإندونيسية جاكرتا| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عوامل خطيرة تزيد من الإصابة بمرض الصدفية.. احذرها 

اشتباك نادين الراسى مع شقيقها تنتهي بجلطة لوالدتهما وانهيار عصبى ومحضر بالشرطة

الحق اشتري| أفضل 3 شهادات بالبنوك المصرية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة|عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

طوربيد العاصف.. أبو عبيدة يكشف حجم خسائر إسرائيل البرية والبحرية

أنت تريد قتلنا.. دعنا نخرج |الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو.. شاهد

اشتباك نادين الراسى مع شقيقها تنتهي بجلطة لوالدتهما وانهيار عصبى ومحضر بالشرطة

بالدبابات| صحفي يروي كيفية استهداف إسرائيل للمواطنين بغزة.. فيديو!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ