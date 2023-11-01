عيشها بفرحة الحلقة 8.. والدة هاني عادل ترفض علاقته بـ هبة مجدي

طرحت منصة watch it ثامن حلقات حكاية عيشها بفرحة ، والتي تعد إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب المأخوذة عن كتاب للراحل مصطفي محمود ، والذي يحمل نفس الإسم .

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من حكاية عيشها بفرحة أحداث مثيرة ، ومنها علم والدة هادي نصار “ هاني عادل ” بعلاقة الحب التي تجمعه بـ يسر “ هبة مجدي ” حيث قامت برفض العلاقة بسبب الحالة الصحية للاخيرة ، الا أنه أصر علي استكمالها ، مما جعل تذهب إلى يسر .

وتعد "عيشها بفرحة" ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حكاياته على شاشة قنوات ON نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وتذاع حكاية عيشها بفرحة من الأحد إلى الخميس ولمدة أسبوعين، وهي من بطولة هاني عادل وهبة مجدي، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج البير مكرم.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.