وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

أعلنت الإعلامية رباب الشريف، مذيعة قناة نايل سينما، عن وفاة زميلتها الاعلامية سارة حسن خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع مرض السرطان .

وقالت رباب الشريف عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لا حول و لا قوة إلا بالله البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت الزميلة والاعلامية العزيزة سارة حسن الى دار الحق.. ربنا يرحمها ويعوضها عذاب المرض اللعين في جنتها و يصبر والدتها ووالدها و اخوها علي فقدانها.

وأشارت إلى أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر ، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة الصفا.