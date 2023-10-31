تعبت يا الله وراضية.. أخر كلمات الإعلامية سارة حسن قبل وفاتها

أعلنت الإعلامية رباب الشريف، مذيعة قناة نايل سينما، عن وفاة زميلتها الإعلامية سارة حسن خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع مرض السرطان .

آخر ظهور لـ سارة حسن كان في عام 2022، حيث كتبت رسالة مؤثر"تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".



وقالت رباب الشريف عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لا حول و لا قوة إلا بالله البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت الزميلة والاعلامية العزيزة سارة حسن الى دار الحق.. ربنا يرحمها ويعوضها عذاب المرض اللعين في جنتها و يصبر والدتها ووالدها و اخوها علي فقدانها.

وكانت قد عانت الإعلامية سارة حسن طوال الفترة الماضية من نوع شرس من مرض السرطان ودخلت فى غيبوبة كاملة ونقلت للمستشفى بسبب حالتها الحرجة نتيجة سرطان المخ