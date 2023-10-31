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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

وفاة الإعلامية سارة
وفاة الإعلامية سارة حسن

بعبارات الأسى والحزن، نعى الوسط الإعلامي في مصر عامة، وفي التلفزيون المصري بشكل خاص، الجميلة المذيعة سارة حسن التي رحلت اليوم.

وفاة المذيعة سارة حسن 

ورحلت اليوم المذيعة سارة حسن بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مصابة بمرض السرطان. 

ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر ، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة الصفا.

زملاء سارة حسن ينعونها 

ونعت المذيعة بالتلفزيون المصري رباب شريف، زميلتها الراحلة سارة حسن حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: لا حول و لا قوة إلا بالله البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت الزميلة والاعلامية العزيزة سارة حسن الى دار الحق.

واتبعت: ربنا يرحمها ويعوضها عذاب المرض اللعين في جنتها و يصبر والدتها ووالدها و اخوها علي فقدانها. 

ونعتها ليندا فهمي قائلة: رحلت ساره الطيبه الجميله الرقيقة بنت الاصول  المحترمه  كانت إنسانه في قمة الطيبه والحنيه وذوق هتوحشيني اوي الف رحمة ونور عليكي يا حبيبتي ربنا يجعلك من اهل الجنه ويتغمدك بواسع رحمته، ارجو الدعاء لها بالرحمه والمغفرة وقراءة الفاتحه لها ولجميع الاموات.

وكتبت لها نيرمين مجدي: أكيد يا سارة انتي حالا طايرة زي الفراشة البيضا الجميلة، اكيد يا حبيبتي بقيتي زي الفل وردة جميلة كلها حياه و جمال، لايقة عليكي الجنة جزاء وفاقا ان شاء الله يا حبيبة قلبي ربنا الحمد لله شفاكي و عافاكي..والنهاردة عيدك ان شاء الله، ادعوا لسارة بالعافية و السعادة و عوض ربنا سبحانه و تعالي العظيم بعد معاناه مريرة مع المرض استرد الأمانة.. اللهم اجعله عيد لسارة و اجعلها في صحبة سيدنا النبي محمد صلي الله عليه وسلم و جمعنا بيها عند حوض رسول الله صلي الله عليه وسلم.

صراع مرير مع المرض 

كان الظهور الأخير للمذيعة الراحلة سارة حسن، في عام 2022، عند عودتها لتلقي جرعات أخرى من الكيماوي، حيث وكتبت عبر حسابها الشخصي: "تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".

وكانت سارة حسن كانت تعاني من مرض سرطان المخ، ورم الدماغ هو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، ودخلت في غيبوبة قرابة 4 شهور قبل ان تنتقل للرفيق الاعل.

وسارة حسن عملت خلال مسيرتها الغعلامية بالتلفزيون المصري وقناة المحور.

 

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