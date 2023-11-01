رئيس جهاز مدينة الشروق يتابع أعمال الزراعة والتجميل بالمنطقة الرابعة

تابع المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة مسؤولى الجهاز أعمال الزراعة والتجميل بالمنطقه الرابعة بالمدينة، حيث تفقد الجُـــزر الجارى استكمال زراعتها بشتلات الزهور أنواع (هيبسكس ألوان/أفوربيا) وأشجار (تيكوما/اكاسيا/جاكرندا/بنسوانا) وكذا زراعة النجيل بالمسطحات الخضراء التى لم يتم زراعتها.

ووجه رئيس الجهاز بمضاعفة الرعاية للمزروعات الجديدة مع تكثيف الصيانة لجميع الزراعات السابق تنفيذها حفاظاً على الثروه الزراعيه التى لها الآثر الطيب فى بث الراحة والطمأنة على سكان ورواد مدينة الشروق.