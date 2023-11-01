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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم تحقيق إنجازات هائلة في عمليته البرية بغزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

زعم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت أن جيش الاحتلال حقق إنجازات هائلة في عمليته البرية في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت في تعليقات خلال تقييم أجري بالقرب من حدود غزة: "أنا معجب بأنشطة قواتنا"، مضيفًا "هذا إجراء حازم وحاسم. هناك تعاون قوي بين القوات البرية والجوية”.

وتابع قوله: "هناك إنجازات مهمة للغاية يتم تحقيقها على أرض الواقع، وهي ضرب عناصر حماس على جميع المستويات، من المقاتلين في الميدان إلى ذوي الرتب العالية".

وأشار إلى أن نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن أنفاق تحت الأرض ويجبر حركة المقاومة على الخروج.

وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن المجازر الإسرائيلية ستبقي وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الصامت والمتفرّج.

كما جددت حركة حماس في بيان لها دعوتها إلى الدول العربية والإسلامية وما تبقى من ضمير لدى المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية بوقف إجرام هذا الكيان الفاشي المارق.

علي الصعيد الميداني قصفت كتائب القسام  "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأشارت الكتائب إلي وقوع اشتباكات ضارية بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا.

وأشارت سرايا القدس إلي أنها قصفت تجمعات الآليات المتوغلة في محور جنوب غزة الزيتون ومحور شمال غرب غزة بعشرات الصواريخ وقذائف الهاون.

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