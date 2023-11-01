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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أجل العيش.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال لمخبز بقطاع غزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، إثر قصف استهدف مخبزا في شارع النصر بمدينة غزة.

 

وصرح مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف تجمعا للمواطنين كانوا يصطفون أمام مخبز الشرق، ما أدى لوقع عشرات الشهداء والجرحى.

 

وأضاف أن الاحتلال استهدف القصف الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف التي تعمل على نقلهم إلى المستشفيات.

فاد راديو صوت فلسطين بحدوث مجـ زرة جديدة في جباليا بعد مجـ زرة ضخمة أمس.

 

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجـ زرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


واستشهد في جباليا أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال الصهيوني على المخيم.

400 شهيد أعلام فلسطينية أعلام فلسطين إعلام فلسطيني استهدف الاحتلال الصهيوني

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