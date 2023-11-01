اختتام أعمال الجمعية العامة الـ 56 للاتحاد العربي للنقل الجوي

اختتمت أعمال الجمعية العامة الـ 56 للاتحاد العربي للنقل الجوي، التي استضافتها الخطوط السعودية على مدى يومين بجدة، بحضور مدير عام مجموعة السعودية رئيس الجمعية العامة ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” شهدت أجندتها أعمال الجمعية طرح العديد من المحاور ودعم العديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في تطوير قطاع الطيران في المنطقة، إلى جانب توقيع الاتحاد اتفاقيتين مع شركة سيتا (SITA) المتخصصة في مجال تقنية المعلومات لقطاع الطيران، في الوقت الذي ستُنَظَّم جولة سياحية من قبل "السعودية" لجميع المشاركين لمحافظة العُلا.

وخرجت أعمال الجمعية بالعديد من النتائج من أبرزها حث جميع الأعضاء على تفعيل مبادرات الاستدامة، وضرورة تسجيل مشاريعها في منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب دعم التحول الرقمي في جميع مراحل سفر المسافرين منذ لحظة التخطيط للسفر وحتى جلوسهم على مقعد الطائرة، وبالتالي من الضرورة كذلك التطوير المستمر للخدمات الرقمية لمنظومة العمل بما يسهم في انسيابية الحركة بالمطارات.

كما شهدت أعمال الجمعية توقيع الاتحاد العربي للنقل الجوي اتفاقيتين مع شركة سيتا (SITA)، الأولى لتوفير أفضل الحلول الرقمية لتسهيل إجراءات السفر للمسافرين، والثانية للمساهمة في الوصول إلى الأهداف البيئية لشركات الطيران الأعضاء وبناء الثقة بين الشركات والمسافرين بتزويدهم بمعلومات دقيقة حول الأثر البيئي لسفرهم.