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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

صدى البلد

ألقت الشرطة الألمانية القبض على سيروب سيمونيان، المشتبه به في رئاسة شبكة تهريب آثار مصرية، في مسقط رأسه هامبورغ ونقله إلى فرنسا.

 

تهريب الآثار المصرية 

 

ويعتقد المحققون أن الرجل الثمانيني هو مُصدر رئيسي لسلسلة من الآثار المصرية المهربة التي تم بيعها مقابل حوالي 60 مليون يورو إلى متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف اللوفر أبو ظبي، عبر الخبير كريستوف كونيكي في باريس.

 

تهريب تابوت ذهبي 

 

وشهدت التحقيقات الجنائية بشأن التهريب الواسع النطاق لهذه الآثار مصادرة تابوت ذهبي وخمسة أعمال أخرى من متحف متروبوليتان وتوجيه الاتهام إلى سبعة تجار وجامعين وأمناء في باريس، بما في ذلك جان لوك مارتينيز، الرئيس السابق لمتحف اللوفر.

 

غسيل الأموال 

 

وأصدرت السلطات الفرنسية التي تقود التحقيق الجنائي مذكرة أوروبية للقبض على سيمونيان. تم توجيه الاتهام إلى التاجر الألماني في سبتمبر بتهمة الاتجار وغسيل الأموال، وسجن في باريس، وفقًا لمصادر قانونية.

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نفي! 

 

ينفي سيمونيان ارتكابه أي مخالفات. وقال لصحيفة The Art Newspaper العام الماضي إن الآثار المعنية جاءت من مجموعة عائلته التي كانت لها تجارة في القاهرة. وقال إن معظم هذه الأشياء تم تصديرها في سبعينيات القرن الماضي، وهو الوقت الذي كان فيه هذا النوع من التجارة مسموحًا به قانونًا، وتم الاحتفاظ بها لعقود في العديد من المتاحف الألمانية.

 

تحقيق دولي 

 

في مارس 2022، تم نقل مدير صالته في هامبورغ، روبن ديب، إلى باريس وتوجيه الاتهام إليه لدوره في بيع العديد من الآثار. 

وفي تطور آخر في القضية، يشتبه المحققون في أن جان فرانسوا شارنييه، المدير العلمي السابق لوكالة المتاحف الفرنسية، التي قدمت المشورة للإمارات بشأن تطوير متحف اللوفر أبو ظبي، ربما "تلقى خدمات" من تاجر في نيويورك، اسمه هشام أبو عاطف، حيث باعت صالته Phoenix Ancient Art ثمانية أعمال إلى متحف اللوفر أبو ظبي بين عامي 2008 و 2015.

 

أدلة جديدة 

 

لا يُعتبر أي من هذه المعاملات مشبوهة ولا يشارك أبو عاطف في قضية تهريب الآثار. ولكن، وفقًا لشرطة الفنون الفرنسية، تم العثور على أدلة على أجهزة الكمبيوتر المصادرة لرحلات قام بها شارنييه وآخرون مقربون منه، بما في ذلك إجازة عائلية إلى جزر المالديف، دفع ثمنها أبو عاطف أو شركته.

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بيع الآثار المصرية 

 

لم يتم توجيه أي تهم إلى شارنييه، الذي وجهت إليه تهمة في يوليو 2022 لدوره في بيع الآثار المصرية إلى متحف اللوفر أبو ظبي، بسبب هذه الكشوفات الجديدة. لكنه أكد المعلومات لصحيفة The Art Newspaper قائلاً إنه "ارتكب خطأ في الحكم"، وأضاف أنه "لم يكن هناك أي مقابل للاستقبال"، مؤكداً أن هذه الرحلات جاءت بعد المبيعات من Phoenix Ancient Art إلى متحف اللوفر أبو ظبي.

أكد شارنييه أيضًا أنه "لم يشك مطلقًا في أصل الآثار المصرية التي اشترتها أبو ظبي"، والتي تقع في صميم التحقيق.

وقال متحدث باسم صالة فينيكس جاليري في نيويورك أيضًا "لم يكن هناك أي مقابل للاستقبال" وأن هذه الرحلات كانت تُعتبر في الواقع "قروضًا". وأضاف المتحدث: "لا علاقة مطلقًا بين قروض تذاكر الطيران هذه والعلاقة التجارية بين متحف اللوفر أبو ظبي وفينيكس جاليري. باعت الصالة آثارًا لا تشوبها شائبة، تم نشرها جميعًا بين عامي 1838 و1969، إلى المتحف لمدة ثماني سنوات طويلة قبل حدوث هذه الرحلات الجوية".

آثار تهريب الأثار تاجر آثار سيروب سيمونيان لآثار المصرية

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