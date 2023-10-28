معرض الفن المعاصر.. فاروق حسني يزور متاهة راشد بن خليفة عند سفح الأهرامات

حرص الفنان فاروق حسني وزير الثقافة السابق، على زيارة فعاليات معرض الفن المعاصر، تحت عنوان "الأبد هو الآن"، والمقام عند سفح الأهرامات.

وقال فاروق حسني: “سعدت بمشاهدة العمل الفني المتميز للفنان الكبير راشد بن خليفة، الذي يحمل عنوان «أجزاء من المتاهة» والمستوحى من قصة المتاهة المصرية القديمة”.

وأضاف: “فوجئت بعمل فني كبير متفرد، يخلق حالة حوار فنية بين الهرم- لغة التاريخ الأبدي-، مع الفن المعاصر؛ ليؤكد براعته في الحوار بين عمله وتفاعله مع الفراغ المحيط بالهرم”.

وأوضح فاروق حسني، أن هذا الحدث الفني المهم، يؤكد أهمية الحضارة المصرية، وقدرتها على الخيال والإبداع.

حضر هذه الفاعلية، العديد من الشخصيات الدبلوماسية، والشخصيات العامة من الفنانين والمثقفين والنقاد ورجال الأعمال.

وكان أبرز الحضور، السفيرة فوزية بنت عبد الله زنيل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة وحرمه، سفيرة كولمبيا، المهندس سميح ساويرس، راوية منصور، وعدد كبير من محبي الفنون.

ويجمع معرض الفن المعاصر «الأبد هو الآن»، بمنطقة أهرامات الجيزة والهضبة المحيطة بها- والذي تنظمه مؤسسة «كلتشرفيتور-آرت دي إيجيبت»، تحت رعاية وزارات “السياحة والآثار، والخارجية، والثقافة”، واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو- بين 14 فنانًا من المنطقة ومن مختلف دول العالم؛ للاشتباك فنيًا مع أحد أعرق المعالم التاريخية، وتقديم أعمال فنية معاصرة تعتمد على المزج بين الحاضر والماضي، وتحاكي في الوقت ذاته التاريخ والأرض والبيئة والإنسانية.

ويستمر المعرض حتى 17 نوفمبر المقبل.

فاروق حسني فى زيارة لمتاهة راشد بن خليفة بين الماضي والحاضر

فاروق حسني فى زيارة لمتاهة راشد بن خليفة بين الماضي والحاضر

فاروق حسني فى زيارة لمتاهة راشد بن خليفة بين الماضي والحاضر

فاروق حسني فى زيارة لمتاهة راشد بن خليفة بين الماضي والحاضر