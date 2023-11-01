فرصة متتعوضش.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي بمصر ودعم التمويل العقاري من طرح كراسة شروط شقق الإسكان 2023 بجميع مكاتب الهيئة القومية للبريد في محافظات الجمهورية لكي تسهل التعامل مع جميع المواطنين وسداد كافة مقدمات الحجز للمشروعات السكنية المطروحة التي ستنفذها الوزارة بالعديد من المحافظات.



موعد فتح باب التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023

أكدت وزارة الإسكان بمصر والمرافق والمجتمعات العمرانية وتكون بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في مصر ودعم التمويل العقاري سوف تفتح باب التقديم بالإعلان الـ18 للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في مصر لفئات محدودة الدخل وذلك يكون خلال الربع الخير في العام الحالى أو الأيام الأولى للعام المقبل 2024 ويتاح التقديم فيها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بصندوق التمويل العقاري (https://cservices.shmff.gov.eg/)

أسعار ومواصفات الوحدات شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تحدد كراسات الشروط جميع مواصفات الوحدة السكنية المطروحة بالمشروعات الجديدة وأسعارها ومساحاتها، وكذلك أماكن طرح الوحدات بكافة محافظات الجمهورية والشروط التي سيجب توافرها في المتقدم وتكون بطلب تخصيص وحدات سكنية بالمشروعات الجديدة المنتشرة في جميع المحافظات للفئات متوسطة ومحدودة الدخل والتي ستستهدفهم الدولة بمشروعاتها السكنية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023





حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدة أوراق يجب أن يتم تحميلها عبر الموقع الالكتروني أثناء تقديم طلب التخصيص والتي تتلخص فيما يلي:-



صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء إن وجدت.

صورة من قسيمة الزواج إن وجدت.

صورة من إيصال المرافق للعقار الذي يسكن فيه الراغب في التخصيص حاليا.

صورة من إقرار الدخل الشهري أو الثانوي.

الشروط اللازمة للحصول علي شقق الاسكان الاجتماعي 2023

1-أن يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان مصري الجنسية.

2-ألا يكون قد سبق له الاستفادة من مشاريع الاسكان الاجتماعي السابقة.

3-أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية من 21 _ 50 سنة.

4-إن يكون صافي دخله الشهري متوافق مع الإعلان المطروح.