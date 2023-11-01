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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيام الحملة.. إزالة 53 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقنا

إزالة تعديات الأراضى
إزالة تعديات الأراضى الزراعية بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت خلال اليوم الأول فى إزالة 53 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، بإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

 

وأضاف الداودي، بأن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية.

 

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وأشار محافظ قنا ، إلى أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 53 حالة على مساحة 3 أفدنة و 23 قيراط و16 سهم.

 

وأكد الداودى، ضرورة المتابعة المستمرة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدى جديدة يتم رصدها من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، والتعامل معها فوراً، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

كما شدد الداودى، على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

 

و أكد محافظ قنا ، بأنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو التقصير في أداء عمله الوظيفي، وأن الحملات مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

 

حملات إزالة تعديات الأراضى الزراعية

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