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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حينا

اجتماع مشروعحينا
اجتماع مشروع"حينا " بقنا


استقبل اللواء أشـرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، فريق عمل مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا "، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وعرض ومناقشة المخطط التفصيلي المقترح لمنطقة الحميدات المعد بإستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وكذلك أعمال مكون البنية التحتية بالمشروع.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وضم  فريق عمل " حينا " كلا من الدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، و رانيا هدية، الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور حامد حجازى، المدير الوطني للمشروع بالهيئة، والمهندس عمرو لاشين، المدير التنفيذي للمشروع بالبرنامج، والمهندسة إلهام محمد قاسم، مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفريق عمل المشروع من الهيئة.

 

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واستمع محافظ قنا ، إلى شرح تفصيلي للمخطط التفصيلي المقترح لمنطقة الحميدات، موجهاً مسؤولي الأملاك والزراعة والتخطيط العمراني والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وهيئة المساحة، بضرورة التعاون الكامل مع القائمين على المشروع والجهات الشريكة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

 

وشدد الدوادى، علي سرعة الإنتهاء من الأنشطة المتبقية بالمشروع، إلى جانب توثيق كافة مراحل التنفيذ بشكل كامل وذلك لضمان استدامة النتائج المرجوة ونقل الخبرات الكوادر على المستوى المحلي.

 

وأشادت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتعاون المثمر بين الهيئة ومحافظة قنا في كافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط العمراني على كافة المستويات التخطيطية، بما يساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية مشروع حينا نظرا لتبنيه منهجية وآليات وأدوات مبتكرة ساهمت بشكل كبير في التعامل مع التحديات التي واجهته.

 

وأشارت رانيا هدية، الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى أن تضافر الجهود بين كافة شركاء المشروع على المستوى المركزي و المحلى هو أمر لا غنى عنه لإنجاح أهدافه، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء قريبا من إعداد دليل الخطوات التنفيذية و الإجرائية الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وهو ما يتيح الفرصة لتعميمه واستخدامه في محافظات أخرى.

 

فيما أكد الدكتور حامد حجازي، المدير الوطني للمشروع بالهيئة، بأن الدعم الذي تلقاه المشروع من قبل مختلف الشركاء ساهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الثقة المتبادلة بين ملاك الأراضي والجهات التنفيذية بالدولة، مشيراً إلي أن عمليات المراجعة الدقيقة والمستمرة  من خلال المنهجية التشاركية بين كافة الجهات المعنية وملاك الأراضى لمسودة المخطط التفصيلي في مختلف مراحله أثمرت عن إعداد مخطط قابل للتنفيذ على الطبيعة، وبما يتوافق مع المواد الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية ومناطق إعادة التخطيط في قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

 

وقال المهندس عمرو لاشين، المدير التنفيذي للمشروع بالبرنامج، إنه تم إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع من المكاتب الاستشارية وفقا لما ورد في قانون البناء الصادر بالقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، إلى جانب بعض الجوانب المستحدثة من التجارب الدولية المشابهة للحالة المصرية، مؤكداً أهمية المكونات الأخرى في المشروع ومنها مكون مشروعات البنية الأساسية ومكون تنمية الاقتصاد المحلي والمالية العامة، ومكون بناء القدرات وتبادل الخبرات للإدارات المعنية في المحافظة.

 

 

اجتماع مشروع"حينا "

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قنا مشروع التنمية الحضرية المتكاملة حينا الحميدات البنية التحتية المنهجية التشاركية

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