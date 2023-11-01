لبنان.. حزب الله يستهدف موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية

أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفت موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وكان حزب الله اللبناني استهدف أيضا قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة.

وأشار الحزب بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية الى ان الاستهداف أوقع اصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلية في إيلات تحاول التصدي لصواريخ تقول انها بالستية أو من طراز كروز أطلقها الحوثيون من اليمن .

كما أطلق صاروخان مضادان للدروع أصابا دبابة ميركافا اسرائيلية على حدود لبنان وحالة الجنود بداخلها صعبة جدا .

فيما دوت صفارات الانذار من جديد في مستوطنات الجليل الغربي على حدود لبنان.