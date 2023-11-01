بعد الاحتياطي الفيدرالي.. الإمارات تعلن تثبيت سعر الفائدة

أعلن مصرف الإمارات المركزي ، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، حيث يواصل تتبع التضخم وصحة الاقتصاد.

وصوت البنك المركزي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الأساسي في نطاق 5.25% إلى 5.50% وتعتبر أسعار الفائدة الأمريكية هي الأعلى منذ 23 عامًا.

وتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي ولم يرفع أسعار الفائدة الآن إلا مرة واحدة منذ مايو.

وهذا يعني أن أسعار الفائدة على القروض مثل الرهون العقارية ارتفعت بشكل حاد، وكذلك المدفوعات على سندات الخزانة والحسابات التي تحمل فائدة.

وقال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين لشركة بانكريت للخدمات المالية، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن بحاجة إلى رفع سعر الفائدة القياسي لأن أسعار الفائدة الأخرى استمرت في الارتفاع.

وكتب ماكبرايد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "الارتفاع في أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ بداية أغسطس يؤدي إلى الكثير من العمل القذر الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي لصالحهم"، مضيفًا أن ارتفاع عوائد السندات وأسعار الفائدة على الرهن العقاري أدى إلى زيادة تشديد السياسة النقدية على سنداتهم.

وأظهرت بيانات جديدة أن التضخم مستمر في الانخفاض تدريجيا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يتراجع بسرعة كافية، أو ما إذا كان سيستمر في الانخفاض ويصل إلى المستوى السنوي البالغ 2٪ الذي يقول بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه يريد رؤيته ،منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

وتظهر توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تتخذ قرارات بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة، أن صناع السياسات يعتقدون أن الأمر سيستغرق حتى عام 2025 أو 2026 للوصول بالتضخم إلى هذا المستوى.

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد من مارس 2022 حتى هذا الصيف، حيث حاول السيطرة على التضخم. وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا في منتصف عام 2022، وبلغ ذروته عند 9.1% سنويًا، وعلى النقيض من ذلك، بلغ هذا المعدل 3.7% في سبتمبر.