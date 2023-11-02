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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع التقلبات الجوية.. طرق طبيعية للتخلص من السعال والبلغم

البلغم
البلغم

بعض العلاجات المنزلية لالتهابات الجيوب الأنفية (مثل استنشاق بخار الكافور وعصير النعناع وشاي الزعفران) تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وطاردة للبلغم ومطهرة تساعد على تقليل التهاب تجويف الأنف،يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية ، مثل الألم أو الضغط في الوجه وانسداد الأنف والسعال.

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طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية 

شاي الزنجبيل مع الثوم
يحتوي شاي الزنجبيل مع الثوم على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وذلك بسبب وجود مواد مثل الأليسين (الموجود في الثوم) والمركبات الفينولية والشوغول والزنجرون (الموجود في الزنجبيل)، تساعد هذه المواد في علاج أعراض التهاب الجيوب الأنفية مثل انسداد الأنف وسيلان الأنف والتهاب الحلق والشعور بالضيق العام

منقوع الزعتر والعسل
منقوع الزعتر والعسل غني بالمواد المضادة للالتهابات والمطهرات، مثل الثيمول والكارفاكرول والسيمين واللينالول، مما يساعد على التخلص من البلغم ويخفف من سيلان الأنف وانسداد الأنف الناجم عن التهاب الجيوب الأنفية.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد العسل على تقليل الالتهاب وتليين الحلق وتخفيف السعال والبلغم. يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية من العسل أو البروليس أو حبوب اللقاح عدم إضافة العسل إلى الشاي، واختيار استخدام الزعتر فقط

الجيوب الانفية التهاب الجيوب الانفية أعراض التهاب الجيوب الأنفية الزنجبيل الزعتر

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