جراء قصف الاحتلال لقطاع غزة.. تفاصيل استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

كشف الدكتور جمعة السقا عم الفنانة الفلسطينية إيناس السقا، والتي استشهدت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، تفاصيل استشهادها والتعرف على جثتها.

وقال السقا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc، إنهم تلقوا الخبر أمس بصدمة كبيرة لأن إيناس فنانة حساسة مسالمة ليس لها في السياسة.

وأضاف السقا أنها تركت منزلها الذي كان مهددا بالقصف والتحقت بمركز إيواء خاص بالكنيسة الأرثوذكسية وأيضا تم إخلاؤه بعد تهديد الاحتلال بقصفه، فاستضافتها إحدى الأسر ولكن للأسف تعرض البيت للقصف على رأس سكانه.

توفيت هي وابنتها وابنها تحت الأنقاض

وأوضح عم الفنانة الفلسطينية إيناس السقا، أنها توفيت هي وابنتها وابنها تحت الأنقاض، وتم التعرف على جثتها هي وابنتها بمستشفى الشفاء، بينما مازال نجلها تحت الأنقاض.