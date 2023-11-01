تعليق مثير لـ كولر بعد خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات كولر المدير الفني للأهلي بعد الخروج من الدوري الأفريقي امام صن داونز.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ مارسيل كولر مدرب الأهلي : لا يوجد فريق في العالم يفوز في كل المباريات والبطولات، واللاعبين قدموا كل شيء في الكرة ولم يدخروا جهداً في مباراة اليوم لكن الحظ غاب عنهم. ".



ودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن داونز في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الافريقي.

ويواجه صن داونز منافسه الجديد الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

وأضاع على معلول هدفا من علامة ضربة الجزاء في الدقيقة 9.