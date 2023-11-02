يوتيوب يتخذ إجراءات صارمة ضد أدوات وتطبيقات حظر الإعلانات

اتخذت منصة يوتيوب YouTube عددًا من الإجراءات الصارمة ضد استخدام أدوات حظر الإعلانات، حيث منعت الشركة المستخدمين من مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو ما لم يقوموا بتعطيل حظر الإعلانات.

وحذرت الشركة المستخدمين من خلال عرض تحذيرات حول انتهاك شروط خدمة النظام الأساسي، كما أصدرت الشركة عدة رسائل تحذيرية تفيد بأنه سيتم حظر مشغل الفيديو بعد 3 مقاطع فيديو إذا لم يتم تعطيل أدوات وتطبيقات حظر الإعلانات.

وأكدت الشركة لموقع The Verge أن يوتيوب قد بدأ "جهدًا عالميًا" يطلب من المستخدمين إما شراء اشتراك YouTube Premium أومنعهم من مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو.

ولم تحدد يوتيوب نوع القيود التي يفرضها على المستخدمين الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات من خلال هذه التجربة، وقالت في بيان لها إن “استخدام أدوات حظر الإعلانات ينتهك شروط خدمة يوتيوب”.

وقالت الشركة العام الماضي إن لدى يوتيوب 80 مليون مستخدم لديهم اشتاكات مدفوعة الأجر، ومع ذلك، تقوم جوجل بتجربة طرق مختلفة لزيادة هذا الرقم.

كما أجرت الشركة اختبارات تطلب من المستخدمين الدفع مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة 4K أو عرض إعلانات متعددة غير قابلة للتخطي للحصول على تجربة متواصلة.