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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء: ما يحدث من تنمية محلمة وطنية وإنجاز غير مسبوق

صدى البلد

أكد ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، أن  ما يحدث من تطوير وتنمية في سيناء ملحمة وطنية شاملة .

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وقال ناجي إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  القيادة السياسية تهتم بتنمية سيناء وما حدث فيها من تنمية ومشروعات خلال 9 سنوات إنجاز غير مسبوق ".

 وأضاف:" في الفترة من 2014 وحتى الأن تم إنفاق أكثر من 600 مليار جنيه في العديد من المشروعات التنموية في سيناء ".

 

 ولفت  رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء:" لا يوجد مصري يقوم بالتفريض في ذرة رمل واحدة من سيناء"، مضيفا:" تنمية سيناء مستمرة منذ سنوات ومستمرة في كافة القطاعات ".

 

 وتابع ناجي إبراهيم :" يتم إنشاء مدن  جديدة في سيناء  سواء كانت تنمية صناعية او زراعية أو سكنية "، مضيفا:"  يتم العمل على تطوير ميناء العريش ويتم الاهتمام بتنشيط السياحة في سيناء بشكل كبير ".

 

 واكمل :" تم العمل على تطوير شبكة الطرق العملاقة في سيناء لربط  شمال سيناء بجنوبها وربط سيناء بالوادي ".

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