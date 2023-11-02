جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء: ما يحدث من تنمية محلمة وطنية وإنجاز غير مسبوق

أكد ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، أن ما يحدث من تطوير وتنمية في سيناء ملحمة وطنية شاملة .

وقال ناجي إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" القيادة السياسية تهتم بتنمية سيناء وما حدث فيها من تنمية ومشروعات خلال 9 سنوات إنجاز غير مسبوق ".

وأضاف:" في الفترة من 2014 وحتى الأن تم إنفاق أكثر من 600 مليار جنيه في العديد من المشروعات التنموية في سيناء ".

ولفت رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء:" لا يوجد مصري يقوم بالتفريض في ذرة رمل واحدة من سيناء"، مضيفا:" تنمية سيناء مستمرة منذ سنوات ومستمرة في كافة القطاعات ".

وتابع ناجي إبراهيم :" يتم إنشاء مدن جديدة في سيناء سواء كانت تنمية صناعية او زراعية أو سكنية "، مضيفا:" يتم العمل على تطوير ميناء العريش ويتم الاهتمام بتنشيط السياحة في سيناء بشكل كبير ".

واكمل :" تم العمل على تطوير شبكة الطرق العملاقة في سيناء لربط شمال سيناء بجنوبها وربط سيناء بالوادي ".