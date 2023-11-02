الحصان الأسود.. هاتف قادم سيغير موازين الأسواق العالمية.. تفاصيل

كشفت تقارير أن هاتف OnePlus 12 القادم من شركة وان بلس قد يقلب موازين سوق الهواتف الذكية العالمية، وذلك بعدما أثبت سابقه OnePlus 11 كفاءته حيث يعد أحد أفضل الهواتف الرائدة من حيث القيمة لعام 2023.

وبحسب تقرير من PhoneArena فإن شركة وان بلس أظهرت اتساقًا كبيرًا في أسعار هواتفها المختلفة بدءًا من هواتف الفئة المتوسطة إنتهاء للهواتف الرائدة أو الفلاجشيب، حيث تتناسب الأسعار مع القيمة التي يقدمها الهاتف.

وفقًا للتقرير فإن هاتف OnePlus 12 قد يصبح هو الحصان الأسود لسباق 2024 للحصول على أفضل هاتف رائد يعمل بنظام أندرويد.

وبحسب مصادر مطلعة على الأمر، فإنه "من المحتمل أن يتمتع هاتف OnePlus 12 بأفضل شاشة عرض في العالم في عام 2024".

ويقال إن الشاشة المصنوعة من شركة BEO ستكون بمثابة "ضربة كبيرة لشركة سامسونج" بطريقتين رئيسيتين، مع جودة 2K، من نوع AMOLED، مع درجة سطوع تبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، حيث ستتمتع بضعف عمر شاشات AMOLED المنافسة وتستهلك طاقة أقل بنسبة 13٪ أيضًا.

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus 12 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية من الجيل الثالث، الذي سيتوافق مع العديد من أفضل هواتف أندرويد في العام المقبل، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل لـ 24 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين بسعة 1 تيرابايت.

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus 12 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 64 ميجابكسل بتقريب 3x بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.