حلمي زكي: أعيش لحظة رفع العلم المصري على جبل الطور كل عام

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه بعد انتهاء كل الإجراءات ورفع العلم المصري على منطقة جبل الطور بسيناء، جمع الإسرائيليون كل أغراضهم وركبوا الطائرات ورحلوا جميعًا، واحنا قعدنا في أرضنا بعد رحيلهم.



وأضاف العقيد حلمي زكي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كنت بمسك الرملة وأفركها في إيدي وأمسكها وأبوسها.. أرضنا رجعت لنا".



وأردف أحد أبطال حرب أكتوبر: "عدنا بعد ذلك، لكن لم يحدث اتصال بيني وبين الـ 14 ضابط وصف ضابط ومجند، كما أنني أعيش لحظة رفع العلم المصري على منطقة جبل الطور كل عام في نفس المعاد".