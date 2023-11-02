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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل أوبو Oppo للشباب والفئة المتوسطة بمواصفات تنافس الكبار

هاتف أوبو Oppo A77s
هاتف أوبو Oppo A77s

يسعى الكثير من راغبي الشراء إلى اقتناء هواتف ذكية بمواصفات مميزة تنافس الهواتف الرائدة، ويعد هاتف Oppo A77s خيارًا ممتازًا حيث يضم من شركة كوالكوم الأمريكية، مع كاميرا بدقة 50 ميجابيكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير.      

 

وجاء Oppo A77s بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، تقدم دقة 720x1612 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودرجة السطوع 480 شمعة لكل متر مربع، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم Oppo A77s كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابيكسل ، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وفلاش LED، وتقنية HDR مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي Oppo A77s على بطارية غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وتصل إلى 100% خلال 69 دقيقة.

ويعمل Oppo A77s بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية بدقة تصنيع 6 نانو، ووحدة رسوميات جرافيك Adreno 610 ، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 و8 جيجا بايت رام ، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

 

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A77s في السوق المصري من حوالي 7 آلاف و 750 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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