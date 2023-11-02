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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تكشف عن موعد إطلاق هواتف Vivo X100 الرائدة

هواتف فيفو Vivo X100
هواتف فيفو Vivo X100

كشفت تقارير أن شركة فيفو الصينية ستعلن رسميًا عن سلسلة هواتف Vivo X100 من الفئة الرائدة في 13 نوفمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الهواتف ضمن مؤتمر كبير في العاصمة الصينية بكين. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن موعد إطلاق هواتف Vivo X100 قد تم تأكيدها خلال عرض تقديمي في مؤتمر مطوري فيفو ، وهو الحدث الذي شهد ظهور نظام التشغيل Origin OS 4 في الصين فقط.     

 

ومن المقرر أن تقدم الشركة أيضًا ساعة vivo Watch 3 مع Blue OS في حدث إطلاق هواتف Vivo X100، ومن المتوقع أن تتضمن السلسلة هاتفين هما vivo X100 وvivo X100 Pro، سينضم هاتف +vivo X100 Pro في بداية العام المقبل. 

 

وستقدم هواتف فيفو Vivo X100 عدد من المواصفات المميزة منها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت.

 

وستحصل هواتف فيفو Vivo X100 على معالجات قوية من نوع Dimensity 9300 من شركة ميديا تيك التايوانية، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 120 وات.  

 

 

 

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