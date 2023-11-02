رئيس الوزراء يستمع إلى شرح حول مجمع مدارس القرية الكونية بأكتوبر

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر.

ورافقه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومحافظ الجيزة، وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي إلى شرح حول المجمع التعليمي بالقرية الكونية، والذي تم إنشاؤه على مساحة تبلغ حوالي 50 فدانًا.

ويضم المجمع 5 مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب، وسيتم افتتاح وتشغيل 4 مدارس اليوم.

وستقوم مدارس المجمع التعليمي بالقرية الكونية بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، و تقديم الخدمات التعليمية المتميزة.