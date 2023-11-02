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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

الفلسطينيون يجبرون
الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية على العودة للوراء

ليس مشهدًا تمثيليًا من عمل درامي؛ بل لحظة حقيقية في بيت لحم بفلسطين حيث يسير مجموعة من رجال فلسطين بوجه مجموعة أخرى من قوات الجيش الإسرائيلي مما يجبرهم على السير للوراء.

ظهر ذلك في مقطع فيديو تصدر مؤخرًا منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك موقع تيك توك حيث يتقدم رجلًا - يرتدي عباءة ومعه مصلية حمراء- حشود من الفلسطينيين وهم يسيرون إلى الأمام وفي المقابل تتراجع القوات الإسرائيلية إلى الوراء.

أوضح الفيديو أن المواطنين الفلسطينيين قد شدوا الرحال للصلاة في المسجد الأقصى يوم 22 أبريل 2022.

@_pales_tine_ #اخبار_فلسطين_الان #غزه_الان ♬ موطني - مراد السويطي

هدنة إنسانية

وفي سياق متصل، أفاد مصدر إسرائيلي أن تل أبيب على استعداد لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة في غزة لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل، وفقًا لموقع العربية. 

كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس على تأييده لتعليق القتال بشكل مؤقت في قطاع غزة لإخراج الرهائن، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتمكين المزيد من جرحى غزة لتلقي العلاج. فيما طالبت أيضًا الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بغالبية كبيرة بضرورة الحصول على هدنة إنسانية فورية.

بيت لحم فلسطين قوات الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى هدنة انسانية

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