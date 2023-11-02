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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

وزير العدل يصدق على قرارات عاجلة بشأن سيارات التوثيق المتنقلة

سيارات التوثيق
سيارات التوثيق

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار الوزاري رقم 6226 لسنة 2023، والمتضمن إنشاء فرق توثيق المتنقل رقم 15 تابع لمكتب التوثيق المركزي، ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.

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وزير العدل يصدر قرارات بشأن سيارات التوثيق المتنقلة

وتضمن قرار وزير العدل رقم 6226 لسنة 2023، أن ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم - مركز خدمات مصر المتنقل رقم 15 - يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.

جاء قرار وزير العدل، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1974 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار وزير العدل رقم 8062 لسنة 2020 بإنشاء مكتب التوثيق المركزي.

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كما أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، القرار الوزاري رقم 6227 لسنة 2023، والمتضمن إنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 16 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.

وقرر وزير العدل في القرار الوزاري رقم 6228 لسنة 2023، أن ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 17 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.

وتضمن قرار وزير العدل رقم 6229 لسنة 2023، أن ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 18 يتبع مكتب التوثيق المركزي، ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.

وأصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 6230 لسنة 2023 والمتضمن «ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 19 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له».

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كما صدق وزير العدل على القرار رقم 6231 لسنة 2023 بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 20 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له، والقرار رقم 6232 لسنة 2023 والمتضمن «انشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 21 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له».

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 6233 لسنة 2023 المتضمن «إنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 22 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له»، والقرار الوزاري رقم 6234 لسنة 2024 المتضمن إنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 23 يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بجميع أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.

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