ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرع يوميا؟

القرع غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، علاوة على ذلك، فإن محتواه المنخفض من السعرات الحرارية يجعله طعامًا مناسبًا لخسارة الوزن .

قد تعمل العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة فيه على تعزيز جهاز المناعة لديك، وحماية بصرك، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتعزيز صحة القلب والجلد.

القرع متعدد الاستخدامات وسهل إضافته إلى نظامك الغذائي في كل من الأطباق الحلوة والمالحة

ووجدت أن زيت بذور القرع لا يساعد فقط على خفض نسبة الكوليسترول، ولكن له أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات، كما تبين أن الزيت يخفض ضغط الدم أيضا.

كما يمكن تقديم القرع للأطفال بالعديد من الطرق المختلفة لأحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تفيد صحتهم.

المصدر healthline