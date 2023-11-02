الفنون للتكنولوجيا التطبيقية الأولى في الصناعات الثقافية | مديرة المدرسة : عدد الطلاب لا يزيد على 20 في الفصل

مديرة مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية:

التعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية و قاطرة التنمية

المدرسة انشاءت لتخريج جيل وعي بمجال الفنون والصناعات الثقافية

المدرسة انشاءت لسد العجز الكبير في سوق العمل في المجال الفني في الاستوديوهات والمسارح والمجالات الفنية

المدرسة بها 7 أقسام ومدة الدارسة بها 3 سنوات

نخطط إلي افتتاح قسم الحرف اليدوية في العام القادم

تدريب الطلاب يتم بورش المدرسة ومسارح أكاديمية الفنون وبلاتوهات معهد سينما

عدد الطلاب الذي يتواجد داخل الفصل 20 طالب

اضافة اختبارات بدنية فى اختبارات التقديم للمدرسة

يعد الفن من أهم أدوات القوة الناعمة للدولة وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي، ودائمآ ما كان للفن المصري مكانه عظيمة حيث مكن الفن مصر من خلال الدراما سواء السينمائية أو التلفزيونية في نشر الثقافة المصرية ومفرداتها في البلاد العربية، وجعلت صناعة السينما من القاهرة هوليوود الشرق، وقبلة لكل الذين يريدون أن يعرفهم العالم العربي من المحيط إلى الخليج.

حرصت القيادة السياسية على المحافظة على الدور الريادي للفن المصري لما تمثله أهمية الفن فهو القوى الناعمة لمصر، لذلك وجب العمل على الارتقاء به، لذلك تم إنشاء مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية لتلبي تكليف الرئيس السيسي بضرورة وجود صانع محترف.

ولا يخفي على أحد الاهتمام الكبير التي تولية القيادة السياسة والرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين وتطوير التعليم الفني لأهمية هذا النوع من التعليم الذي كنا نفتقده في السنوات الماضية وكان بيه العديد من المشكلات، ولهذا اهتم الرئيس بهذا النوع من التعليم لما له من أهمية عظيمة من الارتقاء بالصناعة في مصر.

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم لما تمثله في تطوير وبناء جيل قادر على مواكبة التطور، وأظهرت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير العديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووضعها في مراكز متقدمة عالميًا؛ انطلاقًا من أن رفع كفاءة العملية التعليمية يتطلب توفير بنية تحتية مميزة.

نجحت مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل كبير علي الرغم من حداثة عهدها في استقطاب عدد كبير من الطلاب واصبح هناك العديد من الطلاب يتهافتون على الالتحاق بها بسبب الجودة التعليمية العالية التي تقدمها تلك المدارس لخريجيها وطلابها، حيث تهتم تلك المدار بالتدريب العملي بشكل كبير للغاية.

والتقى موقع صدى البلد مع أسماء جميل منير مديرة مدرسة الفنون التكنولوجيا التطبيقية، للحديث عن تفاصيل المدارسة وما الهدف من انشاءها وكيف تخدم تلك المدارس الصناعة المصرية وعن شروط التقديم اليها والالتحاق بها، وعن مستقبل هذه المدرسة وما الدور الذي سوف تلعبه في تنمية الفنون والثقافة في مر وعن مصير الطالب بعد التخرج.

ما الهدف من انشاء مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

في البداية علينا أن نعلم أن التعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية، لهذا تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عقب التخرج.

فكرة إنشاء مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، جاءت تنفيذا لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بضرورة وجود صانع محترف، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفني في مصر.

واضافت أن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تمثل احد الدعائم المستقبلية للتنمية جموع المبدعين في مصر، فهي تعيد الدور الريادي للمهارات والفنيات والحرف الفنية التي كادتان تندثر، فضلا عن الوصول بالمنتج الفني والصناعات الثقافية لتنافسية العالمية.

لماذا انشاءت مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية انشاءت لتخريج جيل وعي بمجال الفنون والصناعات الثقافية، وأن المدرسة تأتي لتسد عجز كبير في سوق العمل في المجال الفني في الاستوديوهات والمسارح والمجالات الفنية المختلفة، وأن التعليم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليس مقتصر على النمط التقليدي ، فالمدرسة تعمل على تطبيق سبل حديثة ومتنوعة في شرح المواد الدراسية.

ولعل من أكبر مشكلات الصناعة لدينا اننا لا نمتلك فنيين متخصصين ولذلك تعد مدرسة الفنون للتكنولوجية التطبيقية احتياجآ وضرورة مهمة لدعم سوق العمل بكفاءات صارت شديدة الندرة ومهارات تكاد تنقرض فالفن رسالة هامة لخدمة المجتمع وخلق جيل جديد في مختلف الصناعات.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية، وبها أكثر من 7 قسم ومدة الدارسة بها 3 سنوات، بالشراكة مع أكاديمية الفنون.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا لمبدعي مصر من أصحاب المهن والحرف الفنية، لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية، في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل: صناعة السينما – والمسرح – والفيديو – والبالية – والعروض الموسيقية – والفنون الشعبية – وفنون الطفل.

التخصصات والاقسام المتاحة في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تقوم بتدريس تخصصات: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت والتصوير، وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية ، والماكياج والتنكر والأقنعة ، وتصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية ، وصناعة وتحريك الدمى والعرائس ، وصناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية ، وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية ، وإدارة خشبة مسرح وتكنولوجيا الحرف اليدوية ، والمنتجات الورقية .

هل تخطط المدرسة إلي افتتاح اقسام جديدة بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

بالفعل فنحن نخطط إلي افتتاح قسم الحرف اليدوية في العام القادم يكون متاح للطلاب الالتحاق بيه، وأن المدرسة وضعت مجهود كبير الانتهاء من اعداد البرنامج الدراسي بالقسم حيث تم تصميم القسم بمساعدة دكاترة متخصصين.

كيف يتم التدريب العملي للطلاب داخل مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

الجانب العملي يطبق من خلال تدريب الطلاب بورش المدرسة ومسارح أكاديمية الفنون، ليكون مؤهل بشكل كامل للعمل في مختلف المجالات الفنية.

ويتواجد داخل المدرسة عدد 7 ورش تخصيصية حيث لكل قسم معمل وورشة خاصة بيه يتم تدريب الطلاب بها، كما اننا نلحق الطالب بتدريب ميداني في المسارح والبلاتوهات بواقع 14 ساعة حيث يؤدي كل قسم تدريب ميداني.

وانه يتم تدريب الطلاب ايضآ داخل مسارح الاكاديمية مثل مسرح نهاد صليحة و مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح قاعة سيد درويش بإضافة إلي مسارح اخرى كثيرة، كما انه يتم ايضآ تدريب الطلاب في بلاتوهات معهد سينما.

شروط الانضمام إلى مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

شروط الانضمام إلى مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية يجب في البداية أن يكون الطالب حاصل على مجموع 210 في الإعدادية من 280، ثم علية أن يجتاز الامتحانات التي تعدها الوزارة وبعد اجتياح الامتحان فإنه توجد ايضآ مقابلة شخصية والتي تنظر إذا كان الطالب يتمتع بحس فني ورغبة في الإبداع والتعلم أم لأ.

كما اننا اضفنا هذا العام امتحان في اللياقة البدانية حتي نقيس الطلاب ونتاكد انه قادر على الدراسة داخل المدراسة وأن المتطلبات البدنية سوف تساعده وتمكنه من الدراسة.

عدد طلاب مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

هذا العام تقدم الالتحاق بالمدرسة أكثر من 350 طالب راغبين في التقديم والالتحاق بالمدرسة ولكن بعد عمل اختبارات القدرات والمقابلات الفنية تم اختيار 84 طالب فقط.

وأشار إلي أن عدد الطلاب الذي يتواجد داخل الفصل 20 طالب، ولتلاشي حدوث كثافات في الفصول، وهذا يعمل على زيادة تركيز المعلم مع الطلاب وتفاعلهم معه، ويجعل الطالب يستطيع تطبيق ما درسه داخل الفصل نظريا على أرض الواقع بشكل عملي.

فرص عمل خريج مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

بعد التخرج من المدرسة يكون متاح امام الطالب فرصتين امام أن يشتغل داخل الاكاديمية ومسارحها، وانه بالفعل قد تم تعين أكثر من الطلاب من خريجين العام الماضي وهم أول دفعة تم تخريجها ويعملون الآن في مسرح نهاد صليحة.

الكليات المتاحة لخريجي مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ؟

متاح لخريجي مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية الراغبين في استكمال تعليمهم أن يلتحقوا بالمعهد العالي للفنون الشعبية بجميع اقسامة وايضا له متاح الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ولكن في قسمن فقط وهما (قسم القنيات - قسم التمثيل)، بإضافة إلي الجامعات التكنولوجية التطبيقية وعدد كبير ايضآ من معاهد .

هل يستطيع الطلاب بعد انتهاء الدراسة من تطبيق ما درسه بشكل عملي ؟

بكل تاكيد نعم، فالمدرسة هذا هو عامها 4 وقد استطاعت أن تخرج دفعة واحده فقط، وكان مشروع تخرج هذه الفعة مبهر حيث صمم الطلاب عرض مسرحي كامل وكانوا يتولون كل شئ من ازياء وديكور وصوت وإضاءه، وكان العرض احترافي على درجة عالية، وأن جميع من حضروا وشاهدوا مشروع التخرج اثنوا على الطلاب وعلى مهارتهم ودقتهم العالية.