سامح عاشور: المصريون يصطفون حول الرئيس السيسي في مساندته للقضية الفلسطينية

أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ أن الشعب المصري العظيم يقف في مرحلة اصطفاف وطني كبير خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وسائر مؤسسات الدولة الوطنية في مساندة الشعب الفلسطيني في محنته الراهنة التي يواجه فيها عدوانا إسرئيليا وحشيا يستهدف الإبادة الجماعية له وتصفية قضيته، إلى جانب المحاولات الآثمة للتهجير القسري له، والتي رفضها بقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلمها للعالم أجمع بكل حسم.

جاء ذلك في كلمة لسامح عاشور خلال اللقاء الجماهيري الذي نظمه، مساء اليوم الخميس، بمقر نادي مصر للبترول بحدائق القبة وشهده عدد كبير من الشخصيات العامة والمحامين والمواطنين.



وقال سامح عاشور إن موقف الرئيس السيسي بإعلان موقفه القوي الواضح برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم بهدف تصفية قضيتهم هو موقف تاريخي يؤيده شعب مصر بكامل قواه السياسية بل والعالم العربي ودول العالم المحبة للسلام.

وندد عاشور بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أنها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب محاكمة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه يتواصل الآن مع العديد من المنظمات الدولية خاصة الحقوقية منها وبالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب؛ لإعداد ملف يوثق لتلك الجرائم لملاحقة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للمحاكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الإعداد لمحاكمة شعبية جنائية ضد بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء ومن يساندونه في عدوانه الإجرامي على شعب أعزل.

القضية الفلسطينية قضية العرب جميعا

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية قضية العرب جميعا وأن مصر على مر تاريخها لم تألو جهدا من أجل دعم الشعب الفلسطيني، والعمل على إقرار حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

واستنكر بشدة بالغة انحياز الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول الغرب إلى الجانب الإسرائيلي في عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني ونسائه وأطفاله.

وأكد ثقته الكاملة في القيادة السياسية المصرية وجيش مصر العظيم في الحفاظ على حدود الوطن ومقدراته وسلامته وأمنه القومي وعدم السماح بالتفريط في شبر واحد أو ذرة رمل من أراضيه.

ومن جانبه، أكد نقيب المحامين السودانيين الدكتور عثمان الشريف أن الشارغ العربي يقف إلى جانب القيادة المصرية والشعب المصري في مواجهة أي مؤامرة خارجية تريد النيل منه، معربا عن تقديره لموقف مصر المساند للحق الفلسطيني ورفضه التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته.

وقال إن مايتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم يمثل فظائع وجرائم دولية هزت ضمير الإنسانية ووجدانها وتستوجب المحاكمة الدولية لمرتكبيها.

وأعرب عن تقديره وشغب السودان لموقف مصرر قيادة وشعبا الداعم للشعب السوداني في محنته الراهنة في مواجهة من يريدون تدمير السودان وشعبه.

