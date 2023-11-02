تامر أمين: الشعب الفلسطيني المرابط تحدث عنه النبي

أكد الإعلامي تامر أمين، أن رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر كان ضد كل الأعراف والإنسانية وكل شيء، والهدف الأساسي من عملياته هي تصفية القضية الفلسطينية، وبث الرعب والخوف بين أبناء الشعب الفلسطيني، " سبحان الله، يمكرون ويمكر الله، السهم يُرد إليهم، كل اللي بيتعملوه بيترد فيهم".

تامر أمين يشيد بالشعب الفلسطيني

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، اليوم الخميس، أن كل ما فعلته إسرائيل لم يهز المواطن الفلسطيني بل زاده صمودا بأرضه، ويرفض الاستسلام، "شيء يدعوك للحزن على الأرواح التي تُزهق ولكن يجعلك تدعو للأبطال الصامدة ومرابطة على ما يحدث، وقالت قسم أنها لن تترك الأرض أو الوطن بأي شكل من الأشكال".

وتابع تامر أمين، أن ما يقدمه الشعب الفلسطيني يرفع الرأس، "أنتم بجد المقاتلين المرابطين اللي قال عليكم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أنهم سيواجهون اليهود في بيت المقدس".