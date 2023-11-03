سعر تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية

كشفت شركة تويوتا عن أسعار طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر موديل 2023 ديزل ستاندرد ، وتنتمي لاندكروزر إلى فئة السيارات الـ SUV كبيرة الحجم ، وتظهر بشكل مميز وأنيق بفضل رحابتها وقوة محركها .
- محرك تويوتا لاندكروزر موديل 2023 :
تحصل سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 3300 سي سي ، ينتج قوة 302 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتعمل تويوتا لاندكروزر بقوة الدفع الرباعي للعجلات ، ويصل سعه خزان وقودها الي 110 لتر .
- مواصفات تويوتا لاندكروزر موديل 2023 :
زودت سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 بالعديد من المميزات منها، إضاءات أمامية LED، وإضاءة نهارية، ومصابيح ضباب أمامية، وعتبة جانبية لتسهيل صعود الركاب، و شاشة معلومات وترفيه مقاس 7 بوصة، ولوحة عدادات بشاشة صغيرة مقاس 4.2 بوصة، ومكيف هواء بتحكم أوتوماتيك، وثلاجة بالكونسول الأمامي، وحساسات خلفية، وكاميرا .
- أسعار تويوتا لاندكروزر موديل 2023 :
تتوافر سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي بسعر 242.880 ألف ريال سعودي شامل الضريبة .