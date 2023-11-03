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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية

تويوتا لاندكروزر
تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي

كشفت شركة تويوتا عن أسعار طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر موديل 2023 ديزل ستاندرد ، وتنتمي لاندكروزر إلى فئة السيارات الـ SUV كبيرة الحجم ، وتظهر بشكل مميز وأنيق بفضل رحابتها وقوة محركها .

مقصورة  تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي

تويوتا كورولا 2023 بـ 740 ألف جنيه

استكمالا لأسعار قطع غيار تويوتا من موديل 2001 لـ 2007

- محرك تويوتا لاندكروزر موديل 2023 :

 تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي

تحصل سيارة  تويوتا لاندكروزر موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 3300 سي سي ، ينتج قوة 302 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتعمل  تويوتا لاندكروزر بقوة الدفع الرباعي للعجلات ، ويصل سعه خزان وقودها الي 110 لتر .

- مواصفات تويوتا لاندكروزر موديل 2023 :

 تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي

زودت سيارة  تويوتا لاندكروزر موديل 2023 بالعديد من المميزات منها، إضاءات أمامية LED، وإضاءة نهارية، ومصابيح ضباب أمامية، وعتبة جانبية لتسهيل صعود الركاب، و شاشة معلومات وترفيه مقاس 7 بوصة، ولوحة عدادات بشاشة صغيرة مقاس 4.2 بوصة، ومكيف هواء بتحكم أوتوماتيك، وثلاجة بالكونسول الأمامي، وحساسات خلفية، وكاميرا .

- أسعار تويوتا لاندكروزر موديل 2023 :

 تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي

تتوافر سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي بسعر  242.880 ألف ريال سعودي شامل الضريبة .

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