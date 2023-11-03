سعر تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية

كشفت شركة تويوتا عن أسعار طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر موديل 2023 ديزل ستاندرد ، وتنتمي لاندكروزر إلى فئة السيارات الـ SUV كبيرة الحجم ، وتظهر بشكل مميز وأنيق بفضل رحابتها وقوة محركها .

مقصورة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي

- محرك تويوتا لاندكروزر موديل 2023 :

تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي

تحصل سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 3300 سي سي ، ينتج قوة 302 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتعمل تويوتا لاندكروزر بقوة الدفع الرباعي للعجلات ، ويصل سعه خزان وقودها الي 110 لتر .

- مواصفات تويوتا لاندكروزر موديل 2023 :

تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي

زودت سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 بالعديد من المميزات منها، إضاءات أمامية LED، وإضاءة نهارية، ومصابيح ضباب أمامية، وعتبة جانبية لتسهيل صعود الركاب، و شاشة معلومات وترفيه مقاس 7 بوصة، ولوحة عدادات بشاشة صغيرة مقاس 4.2 بوصة، ومكيف هواء بتحكم أوتوماتيك، وثلاجة بالكونسول الأمامي، وحساسات خلفية، وكاميرا .

- أسعار تويوتا لاندكروزر موديل 2023 :

تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي

تتوافر سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 داخل سوق السيارات السعودي بسعر 242.880 ألف ريال سعودي شامل الضريبة .